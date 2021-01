Campobello di Licata, non è necessario presentare domanda per bonus per il disagio economico: erogato in automatico

I cittadini non dovranno più presentare domanda per ottenere i bonus per il disagio economico, relativamente alla fornitura di energia elettrica, gas naturale e l’erogazione idrica presso il Comune o i Caf, i quali non dovranno accettare più le domande. Agli aventi diritto i contributi verranno erogati automaticamente. Lo comunica il sindaco Giovanni Gioacchino Picone.

