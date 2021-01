Canicattì: lettera di un lettore……Come si deve comportare un cittadino per smaltire gli ingombranti?

Riceviamo e pubblichiamo il testo integrale pervutoci da un nostro lettore. Chi ritenesse di essere stato chiamato in causa e volesse replicare, la nostra testata metterà come previsto da legge lo stesso spazio a disposizione per la replica

Buongiorno a tutti i lettori della testata giornalistica di Canicattì Web. Volevo porre l’attenzione a tutti Voi su quanto mi è accaduto in questi giorni. Nel particolare, in data 09.01.2021, mi sono recato presso il sito di Foro Boario di Canicattì per smaltire nr.2 poltroncine (ingombranti). Giunto sul posto vengo ricevuto dall’addetto al parcheggio e gli riferivo che dovevo smaltire le poltroncine in parola. L’addetto al parcheggio mi rispondeva che dovevo ritornare un altro giorno, dopo le sette di mattina, perché lo scarrabile era pieno.

Da buon cittadino non ho fatto storie né lamentela alcuna. Ritorno presso il Foro Boario questa mattina, 13.01.2021, per smaltire le poltroncine. L’addetto al parcheggio mi ha riferito che non le poteva prendere. Ho riferito allo stesso che ero già andato il sabato precedente e che le poltroncine non le avrei riportato di nuovo a casa. A questo punto, come per farmi un favore, l’addetto ritira le poltroncine. Chiedo spiegazioni del suo comportamento. Mi riferisce che ha avuto specifiche disposizioni da parte di un responsabile (credo che faccia parte della società che gestisce la spazzatura) e che quest’ultimo riceve disposizioni dall’Assessore alla nettezza urbana del Comune di Canicattì .

Io mi sono comportato da buon cittadino civile avente una cultura vasta e rispettosa dell’ambiente.

In merito a quello che mi è successo faccio una domanda a chi di competenza. Come si deve comportare un cittadino per smaltire gli ingombranti e/o spazzatura nel Comune di Canicattì e quale è la filiera per potere fare cio?

F.to Vincenzo Daniele