Il Cif di Favara diventa “Casa del Bambino”: intitolata a Maria Ghibellini Turco

L’associazione no-profit, guidata da Antonella Morreale, da tempo ha sposato la causa di aiutare chi si trova in difficoltà e domani, oltre alla nuova location, verranno presentate altre due novità: l’istituzione di “Una casa per bambini” – luogo in cui famiglie bisognose posso trovare beni di prima necessità ma anche giochi e accessori – e l’intitolazione della sede a Maria Ghibellini Turco, donna tenace, determinata e solare che si è completamente dedicata alla famiglia, ai bisognosi, ai bambini, ai malati e alle persone anziane.

“La nostra associazione può contare sul cuore d’oro di tante persone che offrono generosamente il proprio contributo per aiutare chi è in difficoltà” ha dichiarato la presidente Antonella Morreale.