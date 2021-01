Tragico incidente stradale alla zona industriale: morta una 62enne

Una donna di 62 anni, Maria Bottega, e’ morta in un incidente stradale avvenuto nella zona industriale di Agrigento. La vittima, di Porto Empedocle, impiegata da oltre 30 anni alla ditta dei rifiuti Iseda, era al volante di una Citroen C1 che si e’ scontrata con una Honda Civic, guidata da un quarantunenne di San Giovanni Gemini, rimasto ferito in maniera piu’ lieve.

Dopo l’urto le due auto sono uscite fuori strada, abbattendo un palo dell’illuminazione pubblica e un paletto della segnaletica stradale. I due feriti, con le ambulanze, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. La donna e’ morta in seguito per i traumi riportati. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Aragona.