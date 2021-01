Agrigento: servono coperte per la Mensa della Solidarietà

A causa delle temperature particolarmente rigide moltissimi indigenti hanno bussato alle porte della mensa della solidarietà di Agrigento per chiedere delle coperte.

L’associazione “A servizio di ogni povertà” è alla ricerca di coperte nuove o usate purché in condizioni buone; per chi, tra privati cittadini, aziende, gruppi e associazioni varie volesse fare una donazione può recarsi direttamente alla mensa in via Gioeni n.194 negli orari di apertura (dal Lunedì al Sabato dalle 9.00 alle 13,00).