Campobello di Licata, Convenzione sociale

Variazione delle risorse finanziarie della convenzione relativa progetto “Pon inclusione”. Ok allo schema di integrazione alla convenzione per l’affidamento delle azioni progettuali tra distretto socio-sanitario ed il partner del consorzio “Sol.Co- Rete imprese sociali siciliane”. Esitata anche la relazione illustrativa del rendiconto della destinazione del 5 per mille dell’Irpef a sostegno delle attività sociali svolte dal comune.

Giovanni Blanda