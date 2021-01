Non si ferma all’alt dei Carabinieri e provoca incidente con 6 auto: arrestato

Rocambolesco incidente stradale a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, con sei auto coinvolte nel pieno centro cittadino. Protagonista e autore dello scontro è stato un 36enne di Castelvetranese, già noto alle forze dell’ordine e arrestato pochi giorni fa perchè trovato a bordo di un’auto senza patente e in possesso di 40 grammi di cocaina.

L’uomo, al volante di un fuoristrada, dopo aver tamponato violentemente un’auto in sosta, ha percorso ad alta velocità via Vittorio Emanuele III. A quel punto una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio di controllo del territorio ha intimato l’alt al conducente ma l’uomo invece di fermarsi ha accelerato cercando di far perdere le sue tracce. Un tentativo terminato poco dopo quando il fuggitivo ha speronato e causato il ribaltamento di un’altra auto. Fortunatamente il conducente della vettura centrata in pieno dal fuoristrada non ha riportato lesioni gravi. Il 36enne è stato posto ai domiciliari.