Nuovo piano rifiuti ad Agrigento: le principali novità

Il comune di Agrigento si appresta a varare un nuovo piano rifiuti con cui si tenterà, con alcune novità, di migliorare il servizio ed il decoro urbano. E’ quanto emerge dalla conferenza stampa convocata dal vicesindaco Aurelio Trupia che ha illustrato ai giornalisti il piano d’azione.

Il primo passo sarà quello di istituire un nucleo ambientale che vigilerà sul rispetto delle norme e contrasterà, anche con l’ausilio di telecamere, il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. In pieno accordo con l’Iseda, azienda che si occupa del servizio, sono state varate azioni comuni in tal senso: la restituzione dei mastelli danneggiati o rubati; lo spostamento del centro raccolta di rifiuti da piazza Ugo La Malfa alla zona industriale di Agrigento; una maggiore attenzione sarà data alla raccolta dei rifiuti nelle vie del centro storico e un ulteriore impulso verrà dato per quanto riguarda lo spazzamento delle strade con l’istituzione di appositi divieti.

Infine si darà vita ad una corposa campagna di informazione anche mediante l’uso di un’apposita applicazione con cui – tramite cellulare – si potranno inviare segnalazioni direttamente all’amministrazione.