Strada provinciale 37: proseguono lavori messa in sicurezza

Continuano i lavori sulla SP 37, in atto il disgaggio dei massi che erano stati catalogati e contrassegnati come pericolanti.

“Le foto testimoniano l’importanza dell’intervento e la necessità di chiudere questo tratto di strada per eliminare un pericolo incombente – afferma il comune in una nota – I lavori procedono celermente e si auspica che quanto prima si possa tornare a percorrere quella che per noi caltabellottesi risulta essere un’arteria indispensabile.”