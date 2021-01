Gianfranco Cavallo nuovo Comandante Interregionale dei Carabinieri

A Messina, all’interno della caserma “A. Bonsignore”, sede del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nell’incarico di Comandante Interregionale tra il Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio e il Generale di Corpo d’Armata Gianfranco Cavallo. La cerimonia si è svolta nel giardino del Comando Interregionale, alla presenza dei Comandanti delle Legioni di Sicilia e Calabria, di una piccola rappresentanza di militari in servizio al Comando.

Il Generale Burgio ha rivolto un pensiero ai caduti ed alle vittime dell’epidemia sottolineando come nel suo periodo di comando, coinciso in gran parte con il periodo di sviluppo del fenomeno pandemico, abbia potuto apprezzare il quotidiano, costante impegno dei Carabinieri del Comando Interregionale. Il Generale Cavallo ha espresso la propria soddisfazione e gratitudine per l’alto incarico conferitogli dal Comandante Generale dell’Arma, consentendogli il ritorno in Sicilia e Calabria.

Infine il Comandante Generale dell’Arma, Nistri, dopo avere rivolto il pensiero ai caduti ed ai loro familiari, ha evidenziato come, in questo periodo particolarmente difficile sotto il profilo sanitario, economico e sociale, che costituisce un emergenza che sta mettendo a dura prova l’intera comunità Nazionale, l’Arma dei Carabinieri è ancora una volta protagonista nel garantire, insieme con sicurezza e legalità, il rispetto delle misure a tutela della salute pubblica e soprattutto nell’assistere le fasce più deboli e vulnerabili della popolazione, tanto più nelle regioni del sud. La vicinanza, la prossimità e la disponibilità al cittadino profuse quotidianamente, con silente abnegazione dai Carabinieri, si traducono nell’affidabilità dell’Istituzione che costituisce un punto di riferimento essenziale nel sistema della sicurezza in Italia. Il Generale Nistri, infine ha salutato il Generale Burgio formulandogli gli auguri per il suo nuovo incarico ed ha indirizzato al Generale Cavallo gli auspici di buon lavoro.