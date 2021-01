Gli auguri del sindaco Bancheri al nuovo Questore di Caltanissetta

Il sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri ha dato il benvenuto al nuovo Questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari e rivolto il proprio saluto al suo predecessore Giovanni Signer.

<<Desidero, a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale di Delia, esprimerLe l’augurio sincero di benvenuto e le più vive felicitazioni per il prestigioso incarico cui è stato chiamato a ricoprire. Il suo ruolo è fondamentale per la salvaguardia della legalità nel nostro territorio, per contrastare i reati e tutelare l’ordine pubblico e rappresenta un punto di riferimento importante per le istanze di sicurezza dei cittadini. Da parte nostra ci sarà sempre la piena disponibilità a intraprendere insieme un percorso di piena e proficua cooperazione istituzionale, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni, così come è avvenuto coi suoi predecessori. Nel formularLe pertanto, Sig.Questore, i miei migliori auguri di buon lavoro, colgo l’occasione per ringraziare il dottor Giovanni Signer, suo predecessore, per il lavoro svolto con grande dedizione, impegno e professionalità. A lui vanno i miei più cordiali e sinceri saluti e il mio augurio di buon lavoro per il suo nuovo incarico>>.