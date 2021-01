Per aspera ad astra: Il progetto Erasmus+ ai tempi del Covid

Procedono online le attività del progetto Erasmus+ EUROstar ,iniziate lo scorso anno. Il progetto vede coinvolti gli studenti dei tre indirizzi classico, scientifico e linguistico dell’IIs U.Foscolo di Canicatti, insieme agli studenti di Spagna , Portogallo, Lituania e Cipro.

L’idea da cui è nato si basa sulla ricerca e valorizzazione , delle risorse del territorio di ciascun paese partecipante, al fine di far nascere nei nostri ragazzi lo spirito imprenditoriale nell’ambito dello sviluppo di un turismo sostenibile e responsabile. Il risultato atteso è la creazione di una start –up che valorizzi e sfrutti le risorse dei beni naturali , artistici, locali, lo stile di vita propri della regione di ciascun paese.

Alla prima mobilità ,svolta un anno fa a Roda de Ter in Spagna, era previsto ne seguisse in Marzo una seconda ad Oporto in Portogallo, dove i nostri studenti avrebbero presentato dei powerpoint sulle tradizioni enogastronomiche , musicali , locali allo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza delle tradizioni Italiane. Gli studenti hanno sviluppato anche delle nuove competenze per creare una canzone che potrebbe diventare l’inno ufficiale del progetto. Purtroppo , a causa dello stato di emergenza della pandemia di Covid 19 ,tutto il lavoro è passato in modalità online, ma non per questo i nostri ragazzi, guidati dalla coordinatrice del progetto prof.ssa Clelia Curto e da un team di docenti, hanno lesinato sforzi ed impegno. Barcamenandosi tra lezioni , interrogazioni, riunioni on-line, caricamenti di video, interviste i

lavori sono, infatti, proseguiti alacremente per quella che avrebbe dovuto essere la terza mobilità a Cipro nello scorso mese di Settembre. Svariate riunioni sono state svolte dai ragazzi con i docenti per la raccolta di materiale relativo agli esempi di turismo sostenibile nella nostra regione . Si è proceduto, quindi, con degli incontri on-line tenuti dalla dottoressa Daniela Avanzato , ex-allieva del nostro liceo, laureata in economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo, che ha guidato il gruppo nell’individuazione dei punti di forza per la creazione di una start –up.

Adesso siamo entrati nella fase-clou del progetto che si concluderà presumibilmente a Febbraio del 2022 : forza ragazzi! Per aspera ad astra! Buon lavoro!

Prof.ssa Adele Maria Troisi