Trading online e finanza: il punto secondo gli specialisti di Italiatradingonline.it

L’emergenza sanitaria iniziata in Italia nei primi mesi del 2020 ha portato a dei radicali cambiamenti nel settore degli investimenti, spingendo in particolare gli investimenti digitali. I risparmiatori hanno iniziato a familiarizzare con gli strumenti di investimento online e molti di essi si sono avvicinati al trading digitale.

Le restrizioni imposte in questi mesi hanno dato ai risparmiatori il tempo per riflettere sulla gestione del loro patrimonio e per approfondire le loro conoscenze riguardo gli strumenti di investimento, da impiegare per differenziare la strategia di gestione delle finanze personali.

Per non restare fuori dalla rivoluzione economica e per non perdere la possibilità di sfruttare le opportunità del mercato, è utile fare il punto su trading online e finanza, informandosi sulle potenzialità delle piattaforme di trading ed anche sui rischi che sono correlati a questa tipologia di investimento online.

Opportunità e rischi del trading digitale

Il trading online è considerato un metodo di investimento vantaggioso da numerosi clienti in tutto il mondo. Grazie alle piattaforme digitali accessibili da smartphone e tablet, con il trading gli investitori hanno la possibilità di operare con numerosi asset, tentando così di sfruttare tutte le opportunità del mercato.

Il trading è considerato vantaggioso innanzitutto per la semplicità di investimento: le piattaforme delle principali società finanziarie sono state sviluppate con un’interfaccia grafica molto intuitiva, tenendo conto che sarebbero state utilizzate anche da clienti alle prime armi e con nessuna esperienza nel settore finanziario.

Un altro punto di forza del trading è la varietà di asset messi a disposizione e sui quali si può investire in pochi minuti. Creando un account di investimento si potrà gestire da un unico conto un portafoglio ben differenziato, scegliendo di investire sia su asset tradizionali che su asset più innovativi, ad esempio le altcoin, che stanno riscuotendo un grande successo negli ultimi mesi.

Nonostante siano numerosi gli investitori che sono riusciti in questi anni ad ottenere degli interessanti profitti con le operazioni di trading, prima di creare il proprio conto online è bene diventare consapevoli dei potenziali rischi di investimento. Chi si impegna nella compravendita di asset si assume il rischio di investimento e lo fa con la consapevolezza che la previsione dell’andamento del valore dell’asset potrebbe rivelarsi sbagliata.

Alcuni clienti scelgono di utilizzare lo strumento della leva finanziaria, che consente loro di operare con un capitale maggiore rispetto a quello che possiedono davvero. Ciò dà la possibilità di incrementare i profitti in caso di previsione positiva, ma espone anche ad un maggior rischio di registrare perdite cospicue in caso di previsione errata.

Come scegliere una valida strategia di trading online

Per ridurre il rischio di investimento e per ottimizzare la gestione del proprio capitale è utile seguire una strategia di trading. La scelta della strategia dipenderà innanzitutto dalla propria attitudine al rischio, infatti a seconda degli asset su cui si investirà il rischio complessivo cambierà e così anche il potenziale profitto. Le strategie che fanno puntare ad un profitto maggiore sono quelle che prevedono di investire su asset più rischiosi, generalmente con una volatilità più elevata.

Un buon consiglio è di imparare in primo luogo a gestire il proprio capitale, ovvero a stabilire a priori quanto si è disposti a perdere e a che livello di prezzo chiudere la posizione finanziaria. La leva finanziaria è uno strumento che può tornare utile, ma è bene che venga abbinata allo stop loss per limitare le perdite nel caso in cui si dovessero commettere degli errori nel prevede l’andamento del valore degli asset inseriti nel proprio portafoglio. La leva può essere utilizzata sia dai clienti con capitali iniziali ridotti, sia da coloro che hanno già capitali ingenti ma desiderano comunque operare con volumi maggiori.