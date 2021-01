7 modi per risparmiare sugli acquisti su Mediaworld

Da quando nel 1999 lo store online Mediaworld ha messo a disposizione la tecnologia più innovativa ai migliori prezzi sul mercato, sempre più persone vanno alla ricerca del prodotto e dell’offerta più convenienti. Se ti stai chiedendo se esiste un modo per risparmiare ancora di più sui prezzi di listino, la risposta è sì! Anzi, ti dirò di più, esistono 7 modi semplici e sicuri che ti faranno spendere ancora meno quando acquisti su Mediaworld.

Approfitta degli sconti giornalieri Stai cercando l’occasione propizia per pagare ancora meno l’ultimo modello dello smartphone o di una fantastica TV smart Led? Allora tieni d’occhio le offerte del giorno che includono tantissimi elettrodomestici, notebook e cellulari di ultima generazione a prezzi ridotti. Nella lista dei prodotti sono presenti le ultime novità, tra cui gli accessori per Home Cinema e per l’Hi-Fi e i lettori DVD scontati per l’intera giornata. Questo è il momento di approfittarne senza pensarci due volte! Risparmia grazie ai codici sconto gratuiti Trovare un codice sconto Mediaworld significa ottenere immediatamente un consistente sconto per un’ampia tipologia di prodotti altamente tecnologici. I codici sconto non sono altro che degli innovativi codici alfanumerici che hanno un valore di sconto in percentuale e che dovrai applicare direttamente nel carrello al momento del pagamento. Ciò che li rende interessanti e molto ricercati dagli internauti è la percentuale di sconto, che può arrivare a vette anche del 70-80% a seconda della tipologia di prodotti cui si riferisce. Sta a te decidere quale codice sconto risulta più conveniente per le tue tasche, ad esempio, controllando i codici sconto Mediaworld su Discoup.com potresti prima sfruttare un codice sconto del 50% su un Tablet o sulle cooking machine e poi utilizzare un altro codice sconto del 50% su videogiochi o sugli accessori del fai da te.

Ma non ci sono solo i codici sconto, hai la possibilità di usufruire dei vantaggi di coupon, codici promozionali e buoni sconto che ti danno il diritto ad altrettanti sconti o che spesso equivalgono anche a uno sconto in denaro, per esempio di 5€ o 10€, che verrà detratto direttamente nel carrello dal totale della spesa dei tuoi acquisti. Insomma, se ti capitano queste varianti dei codici sconto, sappi che hanno lo scopo di farti accedere a offerte scontate e allettanti promozioni! Tieni conto che vengono continuamente aggiornati e verificati così non ti sarà difficile trovare facilmente lo sconto valido per il prodotto che stai cercando.

Rimanda i tuoi acquisti al Black Friday Se non vuoi perdere la possibilità di fare un affare e magari cominciare ad acquistare i regali di Natale, il Black Friday è il momento in cui gli sconti lievitano e vale la pena coglierli al volo. Durante questo giorno, che cade verso la fine di novembre, Mediaworld lancia promozioni, offerte lampo, sconti folli su tantissimi prodotti di elettronica, tecnologia, elettrodomestici, TV, smartphone e molto altro ancora. Per prepararti a questo grande evento, il consiglio è di iscriverti alla Newsletter così da ricevere gli aggiornamenti e sapere in anteprima le offerte disponibili. Sai che il 45% degli iscritti alla Community Mediaworld pensa che il Black Friday sia l’occasione buona per fare affari e che il 23% ritiene che questa sia una giornata imperdibile? Un motivo in più per non mancare a questo straordinario appuntamento e fare incetta di offerte uniche! Se ti sei perso il Black Friday, punta sul Cyber Monday



Il Black Friday non ti è bastato per terminare la tua lista d’acquisti a basso costo? Nessun problema! Hai ancora altro tempo prezioso per scovare il prodotto che desideri in offerta: ti aspetta il Cyber Monday! Questa giornata, interamente dedicata agli sconti ultra-vantaggiosi online, si svolge sempre a novembre, nel lunedì successivo al Black Friday. Ti passeranno davanti agli occhi incredibili prezzi ribassati su iPad, PC Gaming e Console, piccoli e grandi elettrodomestici, videocamere, Smart Home e tanto altro ancora. È il momento ideale per darsi allo shopping! Risparmia su Mediaworld con le occasioni di fine serie Un altro modo efficace per risparmiare sul prezzo di vendita è scoprire le occasioni di fine serie, in cui è inclusa un’ampia selezione di prodotti su cui si applicano sconti che superano anche il 70%. Nella pagina dedicata alle occasioni di fine serie, devi soltanto cercare tra le categorie elencate sulla sinistra, aguzzare la vista sui prodotti che ti interessano di più, selezionarli per riceverli a casa gratis o per ritirarli gratis nel negozio Mediaworld più vicino. Risparmia su Mediaworld acquistando i prodotti ricondizionati Un’ottima alternativa di risparmio su Mediaworld è l’acquisto dei prodotti ricondizionati, di cosa si tratta? Sono prodotti che vengono rimessi in vendita a un prezzo scontato rispetto al normale prezzo di vendita per diversi motivi. Perché usati dal cliente ma resi perfettamente integri, perché presentano l’imballo originale danneggiato, o con piccoli difetti esclusivamente estetici o perché riparati da un Centro assistenza Autorizzato dal produttore. Naturalmente prima di essere rimessi in vendita sono stati sottoposti ad accurati test che attestano la perfetta funzionalità e pertanto sono conformi agli standard qualitativi di mercato.

7. Risparmia su Mediaworld con la Carta Fedeltà

Per accedere ad altre forme di risparmio, l’ultimo consiglio è quello di far parte dell’esclusivo MediaWorld Club, il programma fedeltà con cui verrai premiato con dei vantaggi dedicati. Per entrare nel Club devi essere in possesso della carta fedeltà MediaWorld, che puoi richiedere anche online e associarla al tuo account per fare acquisti anche tramite App. Ora che ti sei iscritto ufficialmente al MediaWorld Club, si aprono per te Concorsi Nazionali ed eventi locali, offerte e promozioni pazzesche su cui verrai informato tempestivamente via email o tramite SMS. In più, ogni volta che effettui i tuoi acquisti acquisirai dei crediti validi per la raccolta punti che poi verranno convertiti in buoni sconto. Trattandosi di una carta fedeltà nominativa, riceverai offerte personalizzate per determinati periodi e non manca mai una piacevole sorpresa per il compleanno. Non male, vero?