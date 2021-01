Covid e povertà, l’Amministrazione di Agrigento incontra i Volontari di strada

Ad Agrigento da tempo l’associazione Volontari di strada si occupa delle tante famiglie che vivono situazioni di povertà e di indigenza, rafforzate, in questo momento dall’emergenza Covid-19.

Volontari che hanno incontrato in questi giorni presso il Palazzo di Città l’assessore e vicesindaco Aurelio Trupia e l’assessore alle politiche sociali Marco Vullo per affrontare la tematica povertà e a quali attività l’amministrazione sta lavorando per aiutare queste famiglie bisognose.

Si sta pensando al “baratto amministrativo”, il cittadino ha la possibilità di svolgere lavori socialmente utili per conto del Comune, per sanare la propria posizione debitoria. Si è discusso dei fondi, trasferiti dalla Regione Siciliana per la democrazia partecipata, per i quali i Volontari di Strada hanno riproposto l’opzione “Sostegno alla povertà” per fronteggiare i casi di emergenza, previo accertamento e valutazione degli assistenti sociali.