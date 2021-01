Clienti serviti ai tavoli nonostante i divieti previsti dal DPCM. Per questo i Carabinieri della Tenenza di Favara hanno chiuso un bar per cinque giorni e multato il titolare per 2800euro.

Al momento infatti le regole della zona arancione consentono per bar e ristoranti soltanto la vendita da asporto o la consegna a domicilio.