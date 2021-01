FederFauna per filiera ovina da carne e lavoratori immigrati

FederFauna inaugura una nuova “articolazione organizzativa” denominata SIPOC – FederFauna, Sindacato Italiano Produttori Ovini da Carne, che si occupera’ di rappresentare e difendere anche gli allevatori ovini che per decenni sono rimasti privi di rappresentanza, andando incontro a numerose problematiche come l’assenza di una filiera organizzata o il totale abbandono degli allevatori danneggiati dai predatori. Il neoeletto Segretario, Roberto Maviglia, si prefigge l’obiettivo di “collaborare e affiancare i colleghi della filiera latto-casearia in modo da aiutarsi vicendevolmente e migliorare sia la produttivita’ sia la difesa dei loro diritti”.

Dall’ultima riunione del Comitato Direttivo della Confederazione, esce rinnovata anche la LaIFF, Lavoratori Immigrati FederFauna, con il nuovo Segretario Sohail Kamal. La LaIFF, dichiara Kamal, ”supportera’ i lavoratori immigrati, oltre che con la normale attivita’ di sindacato, anche come guida che segue i lavoratori nel disbrigo di pratiche e altri oneri burocratici. La nostra attivita’ non si fermera’ al territorio nazionale: abbiamo l’ambizioso obbiettivo di organizzare corsi di italiano A2 in vari Paesi cosi’ che i lavoratori arrivino in Italia gia’ preparati, scongiurando i licenziamenti di lavoratori capaci ma che non conoscono bene la lingua italiana”.