Lampedusa, Lucia(Lega): “da oltre un anno non arriva un logopedista”

Da oltre un anno a Lampedusa non arriva un logopedista con tutti i problemi che ne susseguono. Lo denuncia Attilio Lucia, responsabile cittadino della Lega con Salvini.

“Ci sono trenta bambini che devono essere seguiti da un logopedista – continua Lucia – ma il sindaco sembra quasi disinteressarsi del problema. L’assessore comunale alla Sanità, Rizzo, non interviene mai. E’ allucinante tutto ciò. L’europarlamentare Bartolo, che è lampedusano, sembra essersi dimenticato della nostra isola, dei problemi che giornalmente la popolazione deve affrontare. Già nei giorni scorsi avevo denunciato che l’unico centro di analisi dell’isola, a giorni chiuderà i battenti perché moroso nei confronti del comune per l’affitto. Credo che il comune sia giusto che pretenda l’affitto, ma se chiude questo centro, tutti noi lampedusani, saremo costretti a recarsi a Palermo o ad Agrigento. Con la sanità non si può continuare a scherzare”