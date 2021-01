Sciacca, in arrivo contributi per le scuole dell’infanzia paritarie

Contributi per le scuole dell’infanzia paritarie. Sul sito del Comune di Sciacca(www.comunedisciacca.it) è stato pubblicato l’avviso e il modulo di domanda. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Pubblica Istruzione Gisella Mondino.

Sono fondi assegnati dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del sistema integrato di educazione e istruzione che la Regione Siciliana, con direttiva ai Comuni, ha deciso di finalizzare a sostegno degli interventi realizzati per la ripresa in sicurezza dell’attività in presenza delle scuole dell’infanzia paritarie per l’anno scolastico in corso, nel rispetto e in attuazione delle norme e dei protocolli di contrasto alla diffusione del coronavirus.

Previsto un contributo massimo di 2.888 euro per sezione.

Nel sito del Comune è possibile scaricare il modulo di domanda e prendere visione della direttiva-avviso del Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio. Le istanze, è specificato, vanno presentato entro il 1° marzo 2021.