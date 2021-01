Sorpresi ad assembrare: due multati, gli altri si dileguano

Un gruppetto di persone è stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato di Agrigento assembrare e non rispettare le basilari regole imposte per non far diffondere il virus. Alla vista della polizia in molti sono riusciti a dileguarsi ma due di loro sono stati invece bloccati e sanzionati con una multa di 400 euro a testa.

Una pratica che ancora, evidentemente, non è entrata nella quotidianità di molti nonostante bilanci pesantissimi, bollettini spaventosi e un aumento di contagi che soprattutto ad Agrigento continua a non fermarsi.