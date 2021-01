Sospeso il Mandorlo in fiore 2021, Sciarratta: “lavoriamo ad una grande festa di primavera”

L’emergenza Coronavirus ferma anche per il 2021 la Sagra del Mandorlo in Fiore che viene posticipata per il 2022.

L’Amministrazione Comunale ha incaricato il Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento di essere il promotore, fondatore e progettista del festival del Folkore, ma in questa clima di pandemia non ci sono le condizioni e non c’è stata la possibilità di programmare la kermesse.

“Abbiamo posticipato la festa al 2022, dice Roberto Sciarratta direttore Parco Valle dei Templi.Negli ultimi anni si sono raggiunti ottimi risultati sia dal punto di vista economico che culturale, ma ad oggi, non possiamo parlare di festa; anzi, in questi mesi, cercheremo di iniziare a programmare gli eventi, vedremo quante risorse avremo a disposizione, perche la prossima Sagra, continua il Direttore, dovrà essere una vera e propria Festa di Primavera che possa coinvolgere tanti giovani, e si possa prolungare per tutti i mesi della primavera”.

https://youtu.be/oqXbc9erjB4