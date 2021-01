Campobello di Licata, incarichi professionali al Comune

La civica amministrazione, con determina dirigenziale, ha dato l’incarico professionale diretto per l’ accatastamento degli immobili comunali: scuola Hemingwai, centro polivalente per i servizi socio-culturali e centro diurno. L’incarico al geometra Angelo Monachello. Al geometra Giovanni Farruggio, invece, l’incarico per l’accatastamento della scuola e palestra “Giovanni Pascoli”.

Giovanni Blanda