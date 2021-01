Elezioni ad Agrigento, Tar: “Ricontare voti per posto in consiglio comunale”

Il Tar di Palermo ha disposto una verifica del materiale elettorale concernente la sezione n. 36 del Comune di Agrigento, per la rilevazione dei voti di preferenza effettivamente conseguiti dai candidati Zicari e Tuttolomondo e per l’accertamento della “corrispondenza dei rispettivi risultati con quanto riportato nei Verbali delle operazioni di detta sezione elettorale”.

La vicenda riguarda le ultime elezioni amministrative svolte ad Agrigento. In particolare alla lista “Diventerà Bellissima” sono stati assegnati due seggi in consiglio comunale: la prima eletta è stata Claudia Alongi mentre il secondo posto è ancora oggi conteso tra l’attuale assessore Gianni Tuttolomondo e Roberta Zicari. Quest’ultima ha avanzato ricorso, attraverso gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per chiedere la correzione del risultato elettorale e la propria proclamazione in luogo del candidato Tuttolomondo.

L’Ufficio Elettorale di Agrigento ha attribuito al candidato Tuttolomondo complessivi 257 voti a fronte dei 252 voti assegnati alla Zicari. La tesi sostenuta dagli avvocati consiste in un errore di conteggio nella sezione 36 (Giardina Gallotti). A fronte di 24 voti che sarebbero stati presi da Zicari, l’ufficio elettorale – per un errore – avrebbe segnato un voto soltanto.

Il TAR ha anche fissato per il 22 aprile 2021 l’udienza definitiva del giudizio.