Naro dice NO ai siti di scorie nucleari

Importante consiglio comunale Venerdì 15 Gennaio a Naro. Su proposta dei consiglieri comunali della lista “Insieme si può” Rosalia Arnone, Vincenzo Giglio, Calogero Licata, e Nicolò Palmeri Il Presidente del consiglio Lillo Valvo ha convocato l’assise mettendo al 3° punto all’ordine del giorno la richiesta avanzata in data 07/01/2021 dal gruppo d’opposizione, vale a dire l’approvazione di un punto all’ordine del giorno di protesta e diniego in merito all’individuazione nella regione siciliana di 4 siti potenzialmente idonei allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi che ricordiamo essere stati identificati nella zona delle Madonie fra Castellana Sicula e Petralia Sottana, Trapani, Calatafimi-Segesta e Butera. Il consigliere comunale del Partito Democratico Calogero Licata Presidente della 2^ commissione consiliare che si occupa di agricoltura nella relazione di accompagnamento ha fortemente criticato l’individuazione dei siti, ricordando che già la Sicilia è stata fortemente penalizzata installando raffinerie nella zona di Francofonte, Priolo Gargallo, Siracusa, e Gela che hanno comportato gravi danni al territorio dovuti a inquinamento ambientale. La Sicilia, continua il consigliere Calogero Licata è terra particolarmente vocata per l’agricoltura e ha bisogno maggiori investimenti e non dei rifiuti radioattivi specialmente in quei territori impegnati in una battaglia per l’istituzione delle zone franche montane o di straordinario pregio paesaggistico e archeologico o vicini a territori dalle grandi potenzialità turistiche balneari.

Considerato che dal 05 Gennaio 2021 ( data di pubblicazione del progetto preliminare del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi) si hanno 60 giorni di tempo in cui le regioni e gli enti locali possono formulare osservazioni e proposte, il consiglio Comunale di Naro risulta essere tra i primi in assoluto ad avere approvato (all’unanimità) un ordine del giorno relativo alla protesta e diniego di individuazione e installazione di centri di stoccaggio dei rifiuti radioattivi in Sicilia, in quanto Regione fortemente dedita all’agricoltura e al turismo.

Su proposta della consigliera Cristina Scanio inoltre è stata approvata l’integrazione di dare mandato al Presidente del consiglio e al Sindaco di aderire all’iniziativa del “ Codacons” che ha istituito una task force di avvocati a disposizione dei piccoli comuni che vorranno opporsi ai depositi di scorie nucleari. Copia della delibera consiliare è stata trasmessa al Presidente della Regione Siciliana al Presidente della commissione ambiente e territorio nonché all’assessore ambiente e territorio.

Gli altri punti all’ordine del giorno tutti approvati all’unanimità sono:

Lettura approvazione verbali precedente seduta ;

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 c.1 lett a) derivante da sentenze esecutive corte d’appello n 811 -1218/2018 e sentenza Tar n° 2.708/2020

Approvazione regolamento comunale per le riprese audiovisive in diretta streaming delle sedute del consiglio comunale di Naro (Ag).