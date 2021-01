Santo Stefano di Quisquina, il Comune ottiene sede per la stazione dei Carabinieri

Dopo un iter burocratico lungo e pieno d’insidie, l’Amministrazione di Santo Stefano di Quisquinaè riuscita ad avere dalla Regione Siciliana in comodato d’uso gratuito la struttura di c.da Fontanabianca in minima parte occupata dal corpo Forestale, per il trasferimento della Locale stazione dei Carabinieri.

“Si concretizza uno degli obiettivi indubbiamente più lungimiranti programmati dalla nostra ammministrazione, dichiara il sindaco Francesco Cacciatore. Operazione che ci ha permesso di raggiungere un duplice e straordinario risultato, da un lato un risparmio di somme a carico del Bilancio Comunale e dall’altro lato l’aver scongiurato definitivamente la soppressione del presidio di legalità nel nostro comune.

Le contingenze attuali non ci permettono di effettuare una inaugurazione, ma oggi fateci esprimere il nostro compiacimento , la nostra soddisfazione e il ringraziamento a quanti hanno contribuito a raggiungere questo traguardo. Nella legalità bisogna crederci veramente!, ha concluso il primo cittadino.