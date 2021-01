Violenza sessuale su minore: arrestato 72enne

Gli agenti della Squadra Mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, ha eseguito un’ordinanza cautelare coercitiva emessa dal Tribunale di Palermo – Sezione per il Riesame – ponendo agli arresti domiciliari un uomodi anni 72, pensionato originario del comune di San Biagio Platani, indagato per i reati di cui all’art.609 bis, ter ci. n.1. e 2 per aver costretto una minore degli anni 14 a compiere atti sessuali, anche sotto minaccia.

Il personale della locale Squadra Mobile di Agrigento,dopo un’accurata indagine, coordinata dal Sostituto Procuratore Giulia Amodeo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, ha potuto riscontrare le notizie acquisite, ricostruendo una serie di violenze subite da una minorenne, tra il giugno del 2018 il novembre 2019.