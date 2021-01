Accoglienza turistica ad Agrigento: attivato un numero WhatsApp

L’assessorato al Turismo del Comune di Agrigento, ha attivato il numero 0922590603 usando il servizio WhatsApp per l’Accoglienza turistica ad Agrigento. Sarà inoltre possibile iscriversi alla newsletter semplicemente memorizzando nella rubrica del cellulare il numero sopracitato,inviare un messaggio WhatsApp con scritto “Attiva Iscrizione”, per ricevere tutte le notizie.

“Il servizio informativo via whatsapp – ha affermato l’assessore al turismo Francesco Picarella –può sembrare un piccolo cambiamento, ma in realtà si tratta di una forma di comunicazione agile e immediata che rende l’accoglienza di Agrigento sempre più efficace, integrando le modalità di contatto già disponibili. Non sarà necessario recarsi presso l’ufficio dell’assessorato per una domanda al volo, ma basterà inviare un semplice whatsApp. In questo modo vogliamo dare attenzione verso i nostri operatori turistici facendo si che gli strumenti di AgrigentoTurismo vengano potenziati e aggiornati in modo da essere sempre più vicini e rapidi a rispondere alle richieste e a fornire informazioni precise e puntuali”.