Campobello di Licata: lavori impianti sportivi, immobili e rete viaria

Il Comune ha disposto la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, per la rigenerazione e messa a norma per le competizioni del campo di calcetto, ubicato nel complesso sportivo “Stadio Tre Torri, esitata anche la determina a contrarre e l’ impegno di spesa per l’affidamento con gara telematica, acquisti in rete “Mepa”. L’ Importo dei lavori è di euro 30.157,88, la somma soggetta a ribasso 29.675,21 euro, Con altra determina dirigenziale, approvati l’impegno di spesa di immobili comunali, determina a contrarre e affidamento con gara telematica in rete, l’ importo è di 31 mila euro. Altra determina: impegno di spesa della rete viaria e sistema fognario.

Giovani Blanda