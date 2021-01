Fruttivendolo abusivo e moglie col reddito di cittadinanza: sanzioni e denunce

Un fruttivendolo ambulante abusivo è stato sanzionato dalla Guardia di finanza a Lercara Friddi, nel Palermitano. Durante un controllo le Fiamme gialle hanno accertato che l’uomo esercitava l’attività in mancanza delle prescritte autorizzazioni amministrative. La merce, circa 350 chili di frutta, è stata sequestrata così come le attrezzature, mentre per l’uomo è scattata una sanzione che va da un minimo di 154 euro a un massimo di 1.549 euro.

Frutta e verdura sono state devolute alla residenza per anziani ‘Casa Amica‘, all’Istituto Suore Cappuccine dell’Immacolata di Lourdes ‘Casa di Riposo Divina Provvidenza’, alla Parrocchia S. Alfonso dei Liguori ‘Casa di Riposo S. Alfonso’, alla Casa Virginia Soc. Coop. Sociale arl Casa Famiglia. Da successivi accertamenti è emerso che la moglie dell’ambulante, nonostante l’attività svolta dal marito, percepiva, sin dal mese di gennaio 2020, il reddito di cittadinanza.

La card è stata sottoposta a sequestro preventivo e donna è stata denunciata e segnalata all’ufficio Inps competente per territorio per l’irrogazione della sanzione amministrativa di revoca del beneficio e per il recupero delle somme indebitamente percepite ammontanti, complessivamente, a 7.700 euro.