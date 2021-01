Incendiata auto abbandonata in un terreno: indagini

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Licata in seguito all’incendio di un’automobile – una Bmw – abbandonata da tempo in un terreno in via Carbonelli, nel popoloso centro dell’agrigentino. Il mezzo, probabilmente da tempo lasciato nel terreno, non presentava alcun elemento per poter risalire all’identità del proprietario. Pure la targa è stata asportata.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina che hanno domato le fiamme. I militari dell’Arma, invece, hanno avviato le indagini per dare un nome e un volto al proprietario dell’auto e capire il motivo del rogo.