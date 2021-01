Rifiuti abbandonati per strada, elevate 16 multe ad Agrigento

Continua l’azione di controllo della squadra ecologia della Polizia Municipale di Agrigento voluta dal sindaco Franco Miccichè, dall’assessore Aurelio Trupia e istituita e coordinata dal comandante del Corpo col. Gaetano Di Giovanni.

Numerosi cittadini colti sul fatto a gettare i rifiuti in maniera irregolare; nella giornata di oggi sono 16 i soggetti multati per 600 euro; inoltre è stata inviata la segnalazione agli uffici per controllare la regolarità della loro posizione ed eventualmente procedere per evasione della tassa.

“Il servizio comunque continuerà senza sosta giorno e notte e durerà ancora per diversi mesi, dichiara l’amministrazione comunale. Invitiamo i cittadini a mettersi in regola per il conferimento dei rifiuti, così da pagare il giusto ed evitare d’incappare in costose sanzioni che andrebbero comunque ad aggiungersi all’obbligo di registrarsi.”