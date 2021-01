Scienze motorie e Scienze della Formazione: nuovi corsi all’Università di Agrigento?

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Universita’ degli Studi di Palermo, si legge in una nota, “hanno condiviso unanimemente la posizione assunta dal rettore Fabrizio Micari, nell’ambito della riunione del Crus – Comitato Regionale Universitario della Sicilia, svoltasi l’11 gennaio 2020, in occasione della quale e’ stata presentata l’Offerta Formativa per l’anno accademico 2021/2022″.

“Particolare sostegno – sottolinea la nota – e’ stato manifestato al Rettore da parte degli Organi di Governo con riferimento alla proposta di istituzione dei Corsi di Studio in Scienze delle attivita’ motorie e sportive (L-22) e Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis) presso la sede decentrata di Agrigento, trattandosi di un intervento in favore del diritto allo studio degli studenti della Provincia di Agrigento, in particolare di quelli a piu’ bassa fascia di reddito, che avrebbero in tal modo l’opportunita’ di attingere alla formazione superiore nel proprio ambito territoriale, realizzando un meccanismo virtuoso di crescita sociale”.

“La proposta dell’Universita’ di Palermo – prosegue la nota – risulta, peraltro, rispondere alle aspettative del territorio di riferimento, come dimostrato dalle numerosissime richieste d’immatricolazioni in queste aree del sapere”. “Per tali ragioni – evidenzia la nota -, si manifesta il piu’ forte disappunto rispetto all’opposizione manifestata dai Rettori degli altri Atenei siciliani in seno al Comitato Regionale Universitario della Sicilia, la cui contrarieta’ – peraltro giustificata dalla presunta concorrenza con l’offerta formativa erogata da un’altra Universita’ non statale ad 85 chilometri di distanza – penalizza certamente il diritto allo studio garantito dalla Costituzione, mortificando l’offerta formativa e le conseguenziali prospettive lavorative dei giovani siciliani”.