Agrigento, attivo lo sportello di ascolto psicologico per malati covid

E’ entrato in funzione ed è attivo il servizio di sostegno psicologico telefonico per gli agrigentini positivi al Covid-19 e che si trovano in casa, magari da soli, ad affrontare questa malattia sia dal punto di vista sanitario, sociale e, appunto, psicologico.

Il servizio, lanciato dall’assessore Roberta Lala e coordinato dalla Dott.ssa Teresa Urso, è gratuito e si configura come ascolto telefonico e vi si accede contattando gli psicologi e psicoterapeuti che si sono resi disponibili a fornire la loro professionalità a supporto della collettività.

Di seguito i numeri di telefono con i rispettivi psicologi che sarà possibile contattare gratuitamente.

Dott.ssa Teresa Urso Psicologa il martedi e il giovedi dalle 18,30 alle 20,00 e il sabato dalle 15,00 alle 17,00 al n° 0922590110

Dott.ssa Silvana La Porta Psicologa e Psicoterapeuta il lunedi dalle 14.30 alle 15.30 e il giovedi dalle 19.00 alle 20,00 al n° 0922590235

Dott.ssa Rossella Crapanzano Psicologa il martedi e il giovedi dalle 18.00 alle 19.00 al n° 0922590218

Dott.ssa Doriana Sanfilippo Psicologa il lunedi e mercoledi dalle 10.00 alle 13.00 al n° 0922590269.

