Rapina passante, bandito incastrato da autocertificazione Covid

Rapina un passante ma poco dopo viene rintracciato grazie ai controlli anti-Covid e all’autocertificazione che aveva compilato poco prima. Accade a Palermo, dove la Polizia ha denunciato un 26enne già noto alle forze dell’ordine.

Qualche giorno fa, intorno alle 4 del mattino, il giovane con la scusa di chiedere l’ora aveva avvicinato la sua vittima in corso Tukory, dopo averla aggredita le aveva portato via il cellulare, tentando anche di colpire il malcapitato con il casco prima di darsi alla fuga a bordo di uno scooter. L’identikit del rapinatore ha consentito agli agenti di rintracciarlo poco dopo nella propria abitazione di Ballarò. Poco prima, infatti, il 26enne era stato fermato in piazza Montalto durante un controllo da una pattuglia. Agli agenti aveva spiegato di essere uscito da casa per andare in farmacia e aveva compilato l’autocertificazione. E’ stato così possibile risalire alla sua abitazione, dove gli agenti lo hanno sorpreso con ancora addosso gli abiti usati durante la rapina. Dopo una iniziale fase di tentennamento, messo alle strette, ha ammesso le proprie responsabilità e ha raccontato di avere già ‘piazzato’ il cellulare della vittima a un ricettatore, alla cui identità i poliziotti sono risaliti, essendo anch’egli residente a Ballarò. Anche in questo caso, la perquisizione domiciliare è andata a buon fine e ha portato al rinvenimento del cellulare che è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

I due giovani sono stati denunciati, rispettivamente per i reati di rapina e ricettazione.