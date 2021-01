Rifiuti per strada, fioccano le multe a Porto Empedocle

L’Amministrazione Comunale di Porto Empedocle sta continuando da diversi giorni l’attività di pulizia e di riqualificazione del territorio comunale. Si sono promossi interventi di risanamento ambientale volti all’eliminazione delle situazioni di degrado ambientale e paesaggistico e del rischio sanitario legato alla presenza di rifiuti abbandonati sul territorio comunale.

“L’abbandono dei rifiuti per strada – spiega l’assessore all’ambiente Alesssandro Monaco- è un fenomeno purtroppo frequente. È una pratica scorretta che provoca un degrado giustamente stigmatizzato dai cittadini. Stiamo quindi lottando contro l’abbandono dei rifiuti, anche con delle pesanti sanzioni pecunarie a carico dei trasgressori. È necessario però anche un maggiore senso civico. Conferire impropriamente rifiuti sul territorio è un comportamento incivile che colpisce tutti e che ha dei costi per la collettività. E’ in corso, inoltre un programma di manutenzione straordinaria del verde pubblico che si rivolge prioritariamente alle villette comunali, per darne decoro e , in attesa di tempi migliori, riconsegnarle alla comunità. In questo specifico momento, si assiste ad una chiusura temporanea degli impianti di smaltimento dei rifiuti e per venire incontro alle reali esigenze dei cittadini, si offre loro l’opportunità di conferire in modo congiunto il secco e l’organico due volte alla settimana, tenendo conto della zona A e della zona B. “L’assessore Monaco- conclude- invitando i cittadini a farci carico del nostro territorio e a rispettare l’ambiente”.