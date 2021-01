Maxi assembramento alla Posta: interviene la Polizia

Sono dovuti intervenire gli agenti di polizia della sezione Volanti della Questura di Agrigento per disperdere una cinquantina di persone che si erano radunate davanti la sede centrale della Posta in attesa del proprio turno. Un maxi assembramento che non è passato inosservato a qualcuno che ha deciso di chiamare le forze dell’ordine.

Ed è così che i poliziotti sono arrivati alla Posta notando una gran confusione di gente, in coda per il rinnovo di alcuni benefici sociali e non soltanto. Gli agenti hanno invitato le persone che non avessero estrema urgenza a tornare un altro giorno per evitare questi assembramenti.