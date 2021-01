Picchiarono prete al Quadrivio: riparte il processo a 6 anni dall’aggressione

Si è tornati nuovamente in aula davanti il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Sabrina Bazzano, per il processo a carico di sei persone accusate di danneggiamento e lesioni in seguito al pestaggio di don Mario Sorce, all’epoca parroco della chiesa del Quadrivio Spinasanta. La vicenda risale al 2014. I fatti risalgono al febbraio 2014 quando il prete intervenì per sedare una rissa scoppiata all’interno di un bar vicino alla parrocchia finendo per essere coinvolto e picchiato.

