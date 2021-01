Progetto “Garantiamoci il futuro”, bando di selezione per 12 giovani

Selezione di 12 giovani per la partecipazione al progetto “Lavori in corso: garantiamoci il futuro”. La selezione è indetta con bando pubblico dalla cooperativa GREEN LIFE di Agrigento in associazione temporanea di scopo con la cooperativa sociale Arcobaleno di Sciacca e Associazione Working, in attuazione all’avviso della Regione Siciliana 19 del 2018 per la promozione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione nell’ambito del quale è stato ottenuto un finanziamento dal Fondo Sociale Europeo Sicilia 2020 Programma Operativo per una crescita intelligente, sostenibile e solidale.

È quanto rende noto l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino evidenziando l’importanza delle finalità e l’opportunità per le persone che potrebbero essere interessate.

Nel bando sono specificati i requisiti e le modalità di partecipazione.

Il progetto intende sostenere l’inclusione lavorativa delle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione, di età compresa tra i 16 e i 21 anni non compiuti. È rivolto a persone disoccupate e persone in stato di non occupazione prese incarico e/o censite dai servizi socio-sanitari, e/o dai servizi sanitari regionali e/o dal Centro di Giustizia minorile, appartenenti ad una delle seguenti categorie e non coinvolte in altri progetti finanziati da programmi comunitari:

Il progetto ha una durata di 32 mesi con attività di formazione e tirocini, prevedendo anche, per talune azioni, un’indennità.

La domanda di partecipazione (disponibile in sede o scaricabile dai siti www.coopgreenlife.it, www.arcobalenosciacca.it, www.aplworking.it ) dovrà essere trasmessa entro le ore 12 del 29 gennaio 2021.