Viabilità: Pagano (Lega), lista commissari c’è? Allora si sblocchi subito la Statale 640

Conte ci risparmi il giochino delle tre carte. Se la lista dei commissari straordinari per le opere c’è davvero, come afferma il Presidente del Consiglio, allora non si perda altro tempo prezioso: si sblocchino subito le opere ancora ferme, come il completamento del raddoppio della SS640 nel tratto che collega Caltanissetta fino all’A19, in particolare la galleria e il ponte San Giuliano.

Un’infrastruttura di importanza vitale per lo sviluppo economico del territorio, che attende ancora risposte concrete. Invece di continuare ad illudere gli italiani, Conte tiri fuori dal cassetto questo elenco e, soprattutto, spieghi ai neocommissari che i cantieri vanno sbloccati oggi stesso e che quest’opera non può più attendere. O dobbiamo credere che in questa galleria, ad oggi costata 80 milioni di euro, insistano errori progettuali clamorosi che minano la sicurezza del territorio, così come da nostre reiterare interrogazioni rimaste sempre senza risposta ministeriale?”.

Così il vicecapogruppo della Lega alla Camera Alessandro Pagano.