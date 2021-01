Avviso erogazione voucher per acquisto kit didattici: scadenza presentazione domande entro le ore 12 del 22 gennaio

Ricordiamo che domani, entro le 12, scade il termine di presentazione delle domande per richiedere i voucher destinati all’acquisto di materiale didattico e di cancelleria, un sostegno rivolto ai piccoli studenti della scuola dell’obbligo e alle loro famiglie che versano in situazioni di disagio economico.

Possono partecipare le famiglie con ISEE inferiore a 5 mila euro.

La domanda di partecipazione, a cura dell’intestatario del nucleo familiare, dovrà essere trasmessa preferibilmente alla seguente email: pubblicaistruzionecanicatti@gmail.com utilizzando l’apposito modello.

Per chi non è in grado di trasmettere la domanda online potrà consegnarla al Centro Culturale San Domenico (Accanto Chiesa San Domenico) – Ufficio Pubblica Istruzione, nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 10:00. Per informazioni rivolgersi al personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione al seguente numero telefonico 0922 734510