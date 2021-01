Come vendere casa nel minor tempo possibile

Quando si vende un immobile c’è sempre il desiderio di vendere nel minor tempo possibile e risolvere tutto senza stress. Il mercato immobiliare è caratterizzato da un’offerta molto ampia di immobili in vendita, ce ne sono per tutti i gusti e a prezzi diversificati.

Per vendere un’abitazione alla metà del tempo stabilito bisogna avere un piano d’azione ben chiaro e seguire tutti i passi con precisione. In questo articolo vedremo quali sono gli step da seguire per vendere una casa nel minor tempo possibile, come spesso accade con gli appartamenti in vendita nelle grandi città.

Appartamenti in vendita ad Agrigento: come vendere un immobile velocemente

Il primo passo fondamentale è effettuare una valutazione del valore della casa da vendere, una valutazione corretta che rientra negli standard del mercato immobiliare. Bisogna controllare se si è in possesso di tutti i documenti necessari per vendere la casa e, in caso contrario, è fondamentale reperire tutti i documenti velocemente, dalle apposite istituzioni.

E’ possibile richiedere una consulenza di un tecnico abilitato come, geometra, perito o architetto per ottenere maggiori informazioni sulla casa in vendita, analizzare i documenti dell’immobile e stabilire il prezzo nel modo corretto. Se sei alla ricerca di una casa da acquistare, invece, scopri gli appartamenti in vendita ad Agrigento.

Una casa va preparata, prima di mostrarla ai possibili acquirenti online o dal vivo. Le fotografie sono molto importanti e devono mostrare la casa nel dettaglio, risultando agli occhi dei futuri acquirenti belle e realistiche. Quando le competenze in fotografia scarseggiano, è consigliato affidarsi ad un fotografo immobiliare professionista.

Consigli fondamentali per vendere una casa

Quando si cercano gli annunci online degli appartamenti in vendita ad Agrigento, delle ville o case indipendenti, il primo elemento che appare agli occhi degli acquirenti è l’ordine e la pulizia degli ambienti, oltre che l’illuminazione. Ciò significa che, prima di pubblicare le foto online di un immobile, è indispensabile avere un occhio critico e preparare la casa nel migliore dei modi sia in termini di design, sia in termini di organizzazione e pulizia.

La maggior parte delle agenzie immobiliari e dei consulenti, applicano la tecnica dell’Home Staging, ovvero un insieme di accorgimenti e interventi necessari per preparare in modo ottimale l’immobile prima di metterlo in vendita. Gli interventi di home staging possono riguardare l’intero immobile oppure solo un’ambiente. Online, visitando i siti delle agenzie immobiliari e cercando degli appartamenti in vendita Agrigento è molto facile riconoscere in quali abitazioni è stata applicata questa tecnica.

A seconda dello stato dell’abitazione è fondamentale effettuare un “re-looking” prima di proporre l’immobile in vendita, ciò significa che bisogna mettere la casa in evidenza rispetto alle abitazioni che concorrono nel mercato immobiliare della zona di riferimento. Il re-looking può essere effettuato nel seguente metodo:

● Eliminare il superfluo;

● Illuminare gli ambienti;

● Pulire gli ambienti.

● Rendere la casa accogliente e trasmettere emozioni positive.

Quando il tempo scarseggia è non è possibile dedicare le proprie energie ad una fase preliminare della vendita, è fondamentale scegliere dei professionisti che si occupano esclusivamente di ottimizzare l’immagine di un ambiente prima della vendita nel mercato immobiliare. Alcune agenzie, in Italia, hanno dei consulenti esperti che svolgono anche queste mansioni e semplificano la vendita dell’immobile, rispettando le tempistiche o accorciandole.