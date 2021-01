Il bilancio della Polfer: sanzioni, denunce e controlli

Sei persone denunciate, tra cui tre minori, tre persone rintracciate, sei sanzioni elevate e 23 veicoli ispezionati. E’ il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia ferroviaria della Sicilia negli ultimi 10 giorni: 3.227 le persone controllate dalle 537 pattuglie impiegate in tutta la regione, di cui 350 in stazione, 54 in servizi di pattugliamento a bordo di 105 treni e 133 lungo le linee ferroviarie, nonché nell’operazione ‘Oro Rosso’ dedicata al contrasto del fenomeno dei furti di rame.

In particolare, ad Agrigento gli agenti della Polfer hanno rintracciato un sedicenne somalo che si era allontanato da una comunità per disabili psichici cui era affidato e a Palermo un diciassettenne intenzionato a raggiungere Milano dopo essersi allontanato dalla casa del nonno cui era affidato. Sempre a Palermo, due minori sono stati denunciati per danneggiamento, tentato furto e interruzione di pubblico servizio. A Messina le donne e gli uomini della Polizia ferroviaria hanno denunciato quattro tunisini, di cui due per aver reso false dichiarazioni sulla propria identità e gli altri due per l’inosservanza all’ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal prefetto di Roma.

Rintracciato anche un diciassettenne tunisino, poi affidato a un centro di accoglienza per minori di Messina, e segnalato in Prefettura un cittadino colombiano sorpreso con una modica quantità di sostanza stupefacente. A Siracusa, a seguito di complesse attività d’indagine, i poliziotti hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, con divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 21 alle 6, nei confronti di un uomo ritenuto responsabile del furto di circa 14.000 litri di gasolio ai danni di Trenitalia, perpetrato presso lo scalo ferroviario di Pantanelli.