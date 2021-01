Molesta ragazza con deficit psichico: arrestato per violenza sessuale

Si e’ spacciato per uno degli operai effettivamente impegnati in lavori edili all’interno del palazzo per entrare in casa di una donna affetta da deficit psichico e molestarla sessualmente e fotografarla a seno nudo. Con l’accusa di violenza sessuale e violazione di domicilio i poliziotti, a Messina, hanno arrestato un uomo di 47 anni. I fatti risalgono allo scorso giugno. Le indagini hanno infine consentito di recuperare le immagini che ritraevano la donna. L’indagato si trova ai domiciliari.

