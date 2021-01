Paura all’aeroporto di Lampedusa: aereo fora una ruota in fase d’atterraggio

Attimi di paura all’aeroporto di Lampedusa per l’atterraggio movimentato di un aereo che proveniva da Palermo.

Al momento di toccare la pista , l’aereo ha forato una ruota nell’impatto con il suolo. Subito è scattato il piano di emergenza e sulla pista sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno accompagnato l’aereo alla base per la riparazione.

Per fortuna non si registrano danno a cose e persone; il traffico aeroportuale non ha subito variazioni. Solo tanta paura.