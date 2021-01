Rete a strascico a divergenti, finisce il calvario per i pescatori lampedusani

“L’impegno, la tenacia e l’unità sono valori che premiano! Ci sono voluti circa 22 anni ma adesso finalmente per i Pescatori di Lampedusa finisce un “calvario”: nove imbarcazioni hanno infatti ottenuto l’inserimento definitivo in Licenza di Pesca dell’attrezzo denominato “rete a strascico a divergenti”. Ringrazio, anche a nome dell’intero comparto della Marineria Lampedusana, il Governo nazionale e la Direzione nazionale Pesca, e ringrazio quanti nel corso di tutto questo tempo hanno continuato a lottare per ottenere questo riconoscimento, ” cosi in una nota il Sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello.

