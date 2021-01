Screening scolastico in Sicilia: solo 621 positivi su 60mila tamponi

Sono quasi 60mila, tra docenti ed alunni, i soggetti che dal 14 al 18 gennaio, in tutte le nove province siciliane, si sono volontariamente sottoposti allo screening sulla popolazione scolastica voluto dalla Regione Siciliana in vista della riapertura delle scuole dopo le festività natalizie. In totale sono stati individuati 621 casi positivi al Covid-19, con un’incidenza dell’1,01 per cento, che appare nettamente inferiore al rapporto positivi/tamponi registrato nella popolazione generale.

A fornire il dato è stato l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla nel corso dell’audizione in Commissione Cultura Ars sulla riapertura delle scuole siciliane. Lagalla ha espresso una “speciale considerazione” per l’impegno profuso dal Servizio sanitario regionale, con il coordinamento dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e del dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell’assessorato della Salute, che hanno consentito “un campionamento statisticamente significativo”.