Viaggio inaspettato o dell’ultimo minuto negli USA: la procedura ESTA “urgente”

L’ Electronic System for Travel Authorization, cioè l’ ESTA è un documento che è possibile richiedere all’Ufficio Immigrazione americano per viaggiare in USA o passare per questo Paese, senza dover necessariamente avere un vero e proprio visto. Si tratta di un’autorizzazione di viaggio concessa ai cittadini appartenenti ad una lista di Stati con cui gli States hanno sottoscritto determinati accordi (Visa Waiver Program) per uno spostamento delle persone all’interno di essi più rapida e snella sotto il punto di vista burocratico.

L’ ESTA è un documento che è possibile richiedere online in maniera molto rapida e semplice (in pochissimi giorni si ottiene) e lo devono richiedere tutti coloro che intendono venire in USA (maggiorenni o minorenni che siano) per turismo o affari, fermandosi comunque non più di 90 giorni. Non trattandosi di una visa vera e propria, è bene ricordare che non dà via libera in modo assoluto ed automatico al Paese perché l’ultima parola spetta comunque al personale dell’Immigrazione presente alla frontiera.

La procedura ESTA urgente: di che si tratta?

Per richiedere l’ESTA USA online non occorrono che pochi minuti ed i tempi per ricevere il proprio documento via email normalmente non superano le 72 ore di tempo. Tuttavia, è comprensibile che in alcuni casi, per un motivo o per l’altro, si potrebbe avere maggiore urgenza di ottenere il documento. È per questo motivo che è stata da qualche tempo attivata una modalità di procedura urgente, come alternativa alla normale richiesta online, utile in caso di emergenza. Il costo dell’urgenza ammonta a circa 17,50 euro oltre ai circa 30 euro per la domanda standard.

L’ ESTA urgente richiede veramente pochi minuti per la compilazione del questionario, anche se è importante prestare particolare attenzione, specie se si fanno le cose velocemente. In caso di errore si potrebbe infatti non ricevere il proprio documento, vedendosi negata la possibilità di partire o entrare in USA.

Se la procedura di richiesta dell’ ESTA è urgente è fondamentale ricordare di spuntare nella compilazione del modulo la voce “urgente”, in maniera tale da accorciare i tempi di revisione della domanda, e di avere con che pagare il costo della procedura alla fine. L’approvazione in questi termini si aggira sulla sessantina di minuti di attesa: i tempi, quindi, sono veramente ultrarapidi.

La stampa del documento non è necessaria, ma può essere utile per mostrarla al personale dell’aeroporto alla partenza, è consigliabile quindi essere muniti di stampante alla compilazione del questionario (non c’è possibilità di stampare poi).

Quando e chi può richiedere l’ ESTA per gli USA

Per non cadere in errore, ricordiamo quali sono le condizioni per la richiesta dell’esta:

non si può rimanere nel paese per oltre 90 giorni in un singolo viaggio,

in un singolo viaggio, il motivo del viaggio deve essere turismo o affari o il solo transito nel Paese;

o o il solo transito nel Paese; se si è fra gli Stati aderenti al programma Visa Waiver ,

, se si ha il passaporto elettronico ( biometrico ),

), se non si sono visitati paesi considerati “ a rischio ” secondo i parametri americani,

si sono visitati considerati “ ” secondo i parametri americani, se si ha già un biglietto di ritorno.