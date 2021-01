Agrigento, realizzate le prime strisce pedonali anti covid

Nell’ambito del rifacimento della segnaletica orizzontale, il sindaco Franco Miccichè, nella sua qualità di assessore alla Polizia Municipale, ha fatto realizzare in varie parti della città le prime strisce pedonali anti covid. Le prime sono state dipinte stamattina in via dei Pini a San Leone. La caratteristica principale è che non sono uniche, ma interrotte a metà con circa 30 centimetri di zona bianca per lato. Sono state fatte con due corsie, una di andata a destra e una di ritorno a sinistra, per evitare l’incrocio o il contatto di persone, così come avviene attualmente negli uffici e nei negozi.

Nei prossimi giorni si continuerà in altre zona della città.

loading..