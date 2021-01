Beni culturali a Erice, governo regionale finanzia riqualificazione Tempio di Venere e Convento dei Cappuccini

I resti del Tempio di Venere Ericina e il Convento dei Cappuccini, a Erice, potranno essere entrambi riqualificati. Il governo Musumeci, su proposta dell’assessore ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Alberto Samonà e dell’assessore all’Economia, Gaetano Armao, ha dato il via libera a una rimodulazione delle somme del Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – Patto per il Sud” per finanziare tutti e due gli interventi.

“Con la riassegnazione dello stanziamento inizialmente previsto per il solo Tempio di Venere Ericina – afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci – riusciamo a dare risposta all’esigenza di valorizzare due beni culturali di grande importanza nel prezioso contesto di Erice. Adesso entrambi i progetti, curati dalla Soprintendenza di Trapani, potranno finalmente essere realizzati”.

Dopo il parere favorevole della Soprintendenza di Trapani, infatti, la somma complessiva di 3 milioni e 300 mila euro è stata così ripartita: l’intervento di riqualificazione funzionale e renderizzazione dei resti del Tempio di Venere Ericina prevede una spesa di 1 milione e 293 mila euro, mentre per la rifunzionalizzazione e il restauro conservativo del Convento dei Cappuccini sono disponibili poco più di 2 milioni di euro.

La giunta regionale, ieri, sera ha inoltre deliberato di appostare sul Poc ulteriori 2 milioni di euro per integrare le risorse finanziare destinate all’intervento di riqualificazione del Tempio di Venere Ericina, portando complessivamente a 5 milioni e 300 mila euro i fondi per il recupero dei due beni culturali della città di Erice.

Il tempio di Venere Erycina, la cui storia inizia nel 1300 a.C. e termina nel 54 d.C., periodo in cui venne dedicato a vari culti di Venere Erycina, sorgeva sul Monte Erice presso la città di Eryx. Sulle rovine del tempio fu eretto il Castello di Venere.

La notizia della riqualificazione dei due importanti beni culturali è stata accolta molto favorevolmente dai cittadini di Erice, tra le mete turistiche più apprezzate della nostra regione.