Campobello di Licata, controversia con Ecoface: Comune nomina legale

Conferimento di un incarico legale per controversia giudiziaria fra il Comune e la società –“Ecoface industry”.

Deliberato l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso da Tribunale civile di Agrigento. L’ incarico è stato affidato all’ avvocato Maria Rita Giangreco, del foro di Agrigento, al fine di resistere in giudizio all’udienza del 24 febbraio prossimo presso il Tribunale della città dei templi.

Giovanni Blanda